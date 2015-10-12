Авіакомпанії занепокоєні операцією російських ВПС у Сирії

Європейське агентство з авіабезпеки (EASA) оприлюднило попереджувальну інформацію для авіаперевізників, які використовують повітряний простір над Каспійським морем, Іраном та Іраком, повідомляє німецька газета Die Welt.

Через цей повітряний простір пролягають деякі популярні авіамаршрути з Європи до Близького Сходу та Південної Азії.

Читайте такожОбама не вважає дії Путіна у Сирії спробою кинути виклик США

EASA не надавало авіаперевізникам конкретних та обов’язкових до виконання рекомендацій, але зауважило, що такі рекомендації можуть з’явитися, якщо ситуація у вказаному регіоні зміниться.

Авіакомпанія Air France від 10 жовтня вживає спеціальних заходів безпеки під час польотів над Іраном та Каспійським морем, але з міркувань безпеки не розголошує їх деталей. Літаки Air France нині не літають над територіями Ємену, Східної України, Сирії, Іраку та Лівії.

Читайте такожМіноборони РФ оприлюднило відеозаписи знищення декількох об'єктів ІДІЛ в Сирії

У компанії Lufthansa заявили, що на даний момент немає необхідності переходити на альтернативні маршрути польотів, але визнали, що ситуація "мінлива". Тому Lufthansa постійно контактує з німецькими та європейськими відомствами з безпеки авіаперельотів, додала речниця компанії. Як і інші авіакомпанії, Lufthansa припинила польоти над територією Сирії.

Польоти над зонами конфліктів є одним із найбільших викликів для авіабезпеки, бо в літак може влучити ракета, як це сталося з малайзійським Boeing-777 рейсу МН17 у небі над Східною Україною, констатував минулого тижня керівник EASA Патрік Кі.