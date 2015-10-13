Китайські ЗМІ звинувачують США і РФ у поверненні до холодної війни

У публікації від 13 жовтня відзначається, ці дві країни використовують Сирію як полігон для військових і політичних змагань: "Використання США і СРСР дипломатичних, економічних та воєнних методів на території третіх країн для посилення власного впливу та проведення прямо протилежних один одному дій – це "застарілий фрагмент" Холодної війни".

Читайте такожІран направив до Сирії сотні солдатів в обмін на російські системи ППО С-300 - Маккейн

"Але зараз 21 століття, і пора забути про це", - додали в коментарі.

"Не слід миритися з тим, щоби "сирійський конфлікт переріс у всебічну війну впливових країн", не варто з легкістю відмовлятися від зусиль політичного вирішення сирійської кризи", - стверджує автор публікації.

Як повідомлялося, в Сирії "Аль-Каїда" закликає розширити атаки на режим Асада у відповідь на авіаудари Росії.