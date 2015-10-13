"Аль-Каїда" закликає розширити атаки на режим Асада у відповідь на авіаудари Росії

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на Reuters.

За словами аль-Голані, РФ атакує виключно повстанські угруповання, які воюють з режимом Асада, а не терористів з "Ісламської держави".

Ватажок "Фронт ан-Нусра" вважає, що Росія почала новий хрестовий похід на Схід.

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Також аль-Голані заявив, що війна в Сирії "змусить росіян забути ті жахи, з якими вони зіткнулися в Афганістані".

Алавіти - релігійна меншина в Сирії. Більшість алавітів займають ключові пости в уряді Асада, який і сам є алавитом.

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Як повідомляв УНІАН раніше, "Сирійська вільна армія", яка воює проти режиму президента Башара Асада, і курди уклали союз для спільної боротьби з "Ісламською державою". Найближчим часом має розпочатися наступ на Ракку - фактичну столицю ісламістів.