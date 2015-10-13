Після експерименту з вибухом літака Росія заявила, що MH17 було збито з української території

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції у Москві заявив генеральний директор концерну Ян Новіков.

"Фахівці концерну провели два повномасштабних натурних експерименти, результати яких ми сьогодні представимо", - сказав Новіков.

За його словами, 31 липня було проведено перший експеримент з підривом ракети 9М38М1 по алюмінієвих щитах, які імітують фюзеляж літака. У результаті стало очевидно, що якщо малайзійський літак і був збитий ракетою "Бук", то ця могла бути тільки ракета 9М38 - ракета більш старої модифікації.

За його словами, голландська комісія відмовилася приймати результати першого експерименту, тоді було прийнято рішення провести другий експеримент.

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"Концерн прийняв рішення про проведення другого повномасштабного натурного експерименту. Зважаючи на відсутність списаних літаків Боїнг-777, в експерименті використовувався літак Іл-86, фюзеляж якого аналогічний основним параметрам Боїнга-777. Експеримент проведено 7 жовтня. Використана ракета 9М38М1", - повідомив Новіков.

При цьому він заявив, що пуск не було здійснено з окупованої території - населеного пункту Сніжне.

"Сьогодні ми можемо однозначно сказати, що якщо Boeing був збитий ЗРК "Бук", то улучила у нього ракета 9М38 з боку населеного пункту Зарощенське", - сказав Новіков.

При цьому він заявив, що підсумки дослідження "Алмаз-Антея" по катастрофі Боїнга на Донбасі «повністю спростовують» висновки голландської комісії про тип ракети, якою міг бути збитий літак.

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"Результати експерименту повністю спростували висновки голландської комісії про тип ракети і місце запуску", - сказав він.

За його словами, проведене голландської комісією моделювання аварії малайзійського Боїнга не пояснює, чому вони визнали, що літак збили саме з боку Сніжного.

"Основним способом доказу того, що літак було збито з напрямку Сніжного, було моделювання цього процесу і пояснення області пошкоджень на зовнішній обшивці. Він досить наочно може показати, що, дійсно, при підльоті ракети на зустрічному курсі уражається певна область, однак це моделювання часто абсолютно не пояснює реальні кути підходу вражаючих елементів", - сказав Новіков.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Усі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули.

Більшість жертв - піддані Нідерландів. Король Нідерландів Віллем-Александр заявив, що сім'ї загиблих у літаку "Малайзійських авіаліній" MH17 очікують притягнення винних до відповідальності.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди і Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала право вето на резолюцію про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".

11 серпня Рада безпеки Нідерландів повідомив, що спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу МН17 знайшла кілька фрагментів, які можуть належати ракеті з ЗРК "Бук". Ці частини були знайдені під час попередньої місії на сході України та знаходяться в розпорядженні кримінальної слідчої групи MH17 і Ради безпеки Нідерландів.