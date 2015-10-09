У Росії готують контрдокумент, яким хочуть перекласти всю відповідальність за катастрофу MH17 на Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на засіданні робочої групи при голові Держдуми РФ із правового аналізу законодавчих процедур та прийнятих в Україні правових актів заявив завідувач кафедрою міжнародного права МДІМВ (Університету) МЗС Росії Олександр Вилегжанін.

"Згадувалося про трибунал щодо катастрофи малайзійського Боїнга, який намагається Україна сьогодні організувати. Очевидно, й на це потрібно вже сьогодні готувати певний контрдокумент",- сказав він.

"Ми вважаємо, норма міжнародного повітряного права, тому що з точки зору стандартів ІКАО відповідальність за катастрофу літака несе не той, хто збив, а несе держава, яка здійснювала проводку цього літака", - додав він.

Він зазначив, що в даному випадку йдеться про диспетчерів, які "задавали висоту малайзійського Боїнгу і маршрут, давали відповідні вказівки".

Вилегжанін вважає, що треба підготувати такий документ, "щоб показати, що відповідальність за цю катастрофу, незалежно хто збив цей малайзійський Боїнг, лежить конкретно на територіальному на той період суверені, який представлений в ІКАО".

Він заявив, що "Донбас точно в ІКАО не представлений".

Вилегжанін вважає, що таким чином можна сприяти "консолідації міжнародно правової позиції Росії".

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Усі 298 осіб, які перебували на борту літака, загинули.

Більшість жертв – піддані Нідерландів. Король Нідерландів Віллем-Александр заявив, що сім'ї загиблих у літаку "Малайзійських авіаліній" MH17 очікують притягнення винних до відповідальності.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди та Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу.

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Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив Боїнг.

11 серпня Рада безпеки Нідерландів повідомила, що спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу МН17 знайшла кілька фрагментів, які можуть належати ракеті з ЗРК "Бук". Ці частини було знайдено під час попередньої місії на сході України й перебувають у розпорядженні кримінального слідчої групи MH17 і Ради безпеки Нідерландів.