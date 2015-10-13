У Дамаску повстанці обстріляли посольство РФ

Про це повідомляє BBC.

За інформацією видання, кілька людей були поранені внаслідок обстрілу посольства з мінометів. Два снаряди розірвалися на території посольства, дим і вибухи викликали паніку серед мітингувальників.

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Зазначається, що перед падінням снарядів демонстранти розмахували російськими прапорами і фотографіями Володимира Путіна.

Нагадаємо, Росія почала кампанію в Сирії з нібито авіаударів по позиціях ИГИЛ. У той же час повідомлялося, що менше 10% російських бомбардувань націлені на терористів. Найчастіше їх метою є загони повстанців проти режиму Башара Асада, яких підтримують США.