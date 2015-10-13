У Дамаску повстанці обстріляли посольство РФ
12:16, 13 жовтня 2015Світ
500 0
У той час під посольством на підтримку авіаударів РФ мітингували сотні прихильників режиму Асада.
REUTERS
Про це повідомляє BBC.
За інформацією видання, кілька людей були поранені внаслідок обстрілу посольства з мінометів. Два снаряди розірвалися на території посольства, дим і вибухи викликали паніку серед мітингувальників.
Читайте такожУ Сирії курдські повстанці примусово виселяють сирійців – Amnesty International
Зазначається, що перед падінням снарядів демонстранти розмахували російськими прапорами і фотографіями Володимира Путіна.
Нагадаємо, Росія почала кампанію в Сирії з нібито авіаударів по позиціях ИГИЛ. У той же час повідомлялося, що менше 10% російських бомбардувань націлені на терористів. Найчастіше їх метою є загони повстанців проти режиму Башара Асада, яких підтримують США.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter