Путін обговорив з Лукашенком розміщення російської авіабази на території Білорусі

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РІА «Новости»..

За його словами, обговорення даного питання буде продовжено в Астані.

«Різні аспекти цієї теми обговорювалися між двома президентами, це обговорення в конструктивному дусі буде продовжено, тим більше що попереду контакти у двох президентів, вони побачаться в Казахстані на саміті СНД», - сказав Пєсков.

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Як повідомляється, Путін відвідає Казахстан 15-16 жовтня, де візьме участь у засіданнях ради глав СНД і Вищої євразійської економічної ради.