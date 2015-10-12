Путін обговорив з Лукашенком розміщення російської авіабази на території Білорусі
14:15, 12 жовтня 2015Світ
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Президент Росії Володимир Путін і глава Білорусі Олександр Лукашенко обговорили в ході телефонної розмови можливість розміщення в Білорусі російської авіабази.
REUTERS
Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РІА «Новости»..
За його словами, обговорення даного питання буде продовжено в Астані.
«Різні аспекти цієї теми обговорювалися між двома президентами, це обговорення в конструктивному дусі буде продовжено, тим більше що попереду контакти у двох президентів, вони побачаться в Казахстані на саміті СНД», - сказав Пєсков.
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Як повідомляється, Путін відвідає Казахстан 15-16 жовтня, де візьме участь у засіданнях ради глав СНД і Вищої євразійської економічної ради.
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