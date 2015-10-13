Катастрофа Boeing 777 була спланованою операцією російських спецслужб - Яценюк

Але слідство триває, і за допомогою міжнародних груп слідчих винні у злочині будуть знайдені і понесуть покарання, сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду.

«Катастрофа рейсу МН-17 - це злочин проти людства. Ми чекаємо технічного звіту. У мене особисто немає жодних сумнівів у тому, що це була спланована операція російських спецслужб зі знищення цивільного літака «Малайзійських авіаліній». Наші фахівці провели десятки досліджень, які також будуть представлені, - сказав Яценюк. - На наше переконання, це (обстріл літака - УНІАН) здійснювалося виключно з території, підконтрольній бойовикам, і сумнівів немає в тому, що п'яні сепаратисти не вміють керувати системами «Бук». Це означає, що системами керували тільки кваліфіковані російські військові».

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Яценюк підкреслив, що після технічного звіту слідство триватиме. «Це слідство має притягнути до відповідальності тих, хто скоїв цей злочин проти людяності», - сказав Яценюк.

Він нагадав, що Росія відмовилася від ідеї створення Міжнародного трибуналу в рамках ООН і заблокувала рішення Ради безпеки ООН про створення такого трибуналу. «Але разом з нашими західними партнерами у нас напрацьовано кілька правових форм як розслідування злочину, так і притягнення винних до відповідальності, винних за вбивство невинних людей. Ті, хто отримував вказівки з Кремля, будуть притягнуті до відповідальності, і міжнародні слідчі групи проводять свою роботу», - сказав Яценюк.

Довідка УНІАН. 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито з зенітного ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення упізнання та експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.