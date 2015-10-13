Висвітлювати доповідь про причини катастрофи рейсу МН17 будуть близько 200 осіб з 16 країн

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили співробітники Ради безпеки Нідерландів. "Це не тільки журналісти, але й технічний персонал", - уточнили вони.

Акредитацію на подію отримали журналісти з України, Австралії, Франції, США, Нідерландів, Бельгії, Чехії, Німеччини, Японії, Малайзії, Філіппін, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Китаю та РФ.

У зв'язку із катастрофою МН17 Нідерланди проводять два розслідування - одне має встановити причини трагедії, друге - винних.

Сьогодні будуть оприлюднені результати розслідування причин катастрофи. Слідство щодо встановлення винних ще триває.

Доповідь на військово-повітряній базі Нідерландів у Гілзе-Рейен представить голова Ради безпеки Чіббе Яустра.

Під час презентації журналістам буде продемонстровано фільм, зроблений на основі доповіді. Робити фото- чи відеозйомку під час доповіді заборонено. Потім журналісти отримають паперову копію документа.

Крім того, пресі буде надана можливість відвідати реконструкцію катастрофи МН17.

Попередній звіт про причини катастрофи МН17 був оприлюднений 9 вересня, і причиною було назване «ураження (літака) великою кількістю об’єктів високої енергії ззовні літака».

Читайте такожПісля експерименту з вибухом літака Росія заявила, що MH17 було збито з української території

«Пошкодження, які є на передньому фюзеляжі та на кабіні пілотів, вказують на ураження від великої кількості об’єктів високої енергії ззовні. Характер пошкоджень, які є у передньому фюзеляжі та секції кабіни, не вказують на пошкодження, які можна очікувати від будь-якої відомої відмови режиму літака, його двигунів чи системи. Той факт, що багато уламків літака розкидані по великій території, говорить про те, що літак зламався у повітрі. Базуючись на попередніх отриманих даних, немає ознак будь-яких технічних чи операційних проблем літака чи команди. Пошкодження на передній секції літака вказують на те, що літак був уражений великою кількістю об’єктів високої енергії ззовні. Швидше за все, таке пошкодження призвело до втрати літаком цілісності і він розпався в польоті», - йдеться в попередніх висновках.

Читайте такожМіжнародні слідчі дійшли висновку, що МН17 збив російський "Бук" з підконтрольної бойовикам території - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, «Боїнг» рейсу МН17 зазнав катастрофи в Донецькій області влітку 2014 року. Усі 298 пасажирів та членів екіпажу загинули. Переважна загиблими є громадяни Нідерландів.

Найбільш вірогідною версію трагедії називають влучення ракети з «Бука», яка була випущена з контрольованої проросійськими бойовиками території.

Разом з тим, Росія критично висловилася щодо слідства, яке проводиться Радою безпеки Нідерландів, вказавши, що воно є необ’єктивним і виконаним на політичне замовлення. РФ наполягає на іншій версії, зокрема, на тому, що пасажирський літак був збитий українським винищувачем.