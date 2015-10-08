Катастрофа Boeing 777: Експерти Bellingcat встановили причетних до транспортування "Бука"

У ньому об'єднані дані, зібрані групою протягом року після катастрофи літака «Малазійських авіаліній» під Донецьком, передає "Дождь" з посиланням на доповідь Bellingcat.

У доповіді Bellingcat йдеться, що 17 липня 2014 року установка «Бук» була перевезена на вантажівці з Донецька в Сніжне, а потім своїм ходом вирушила на південь від Сніжного. Звідти, йдеться в доповіді, близько 16:20 за місцевим часом була запущена ракета, що збила літак «Малайзійських авіаліній».

Автори доповіді запевняють, що помічений у районі Сніжного «Бук» — російського походження. Згідно з висновками Bellingcat, комплекс, численні фотографії якого були зроблені на території України, перебував до цього в складі 53-ї зенітно-ракетної бригади, яка дислокується неподалік від Курська.

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У доповіді установка умовно названа «Бук 3х2» — за написом на правому борту. За даними Bellingcat, схожа на «Бук 3х2» машина була в складі військового конвою, що прямував з Курська в Міллерове (Ростовська область) у червні 2014 року.

Як докази ідентичності «Бука», поміченого в районі Сніжного 17 липня 2014 року і установки цього ж типу, сфотографованої на території Росії в червні, наводяться кілька фотографій.

На знімках з Росії (праворуч) і України (ліворуч), геолокацію яких вдалося підтвердити Bellingcat, на «Буку 3х2» видно схожі навантажувальні маркування, збережені елементи номера і білу фарбу на щитку гусениці в одних і тих же місцях.

«У ході вивчення командою Bellingcat безлічі спостережень «Буків» стало ясно, що гумові щитки над гусеницями «Буків» з часом ушкоджуються, і ці пошкодження створюють унікальний відбиток пальців», який дозволяє зіставити «Буки» на різних фотографіях. У випадку з Буком «3х2» і фотографією «Бука» Paris Match у Донецьку щитки гусениць були практично ідентичні», - йдеться у доповіді.

У Bellingcat також стверджують, що їм вдалося встановити особи чотирьох осіб, які могли вести машину, яка транспортувала Бук «3х2». Інформацію, опубліковану на сайті експертно-журналістської групи, а також ще не опубліковані дані Bellingcat передав Міжнародній слідчій групі, що розслідує катастрофу MH17.

Зазначимо, що 13 жовтня Рада безпеки Нідерландів повинна буде опублікувати доповідь щодо технічних причин катастрофи «Боїнга». Остаточний звіт Міжнародна слідча група покаже у кінці 2015 року.