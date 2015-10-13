США стали найдорожчим брендом у світі, Україна – серед відстаючих

Вартість брендів країн щороку розраховує компанія Brand Finance, передає DT.UA. Цього разу бренд країни США оцінений в $19,7 трлн. Ця цифра включає в себе найрізноманітніші показники, такі як ВВП, інвестиційна привабливість, бізнес-клімат.

Читайте такожРосія відстала від України у рейтингу вільних країн світу на 37 позицій

Крім масштабу американської економіки, автори дослідження виділяють величезний ринок збуту в США, учасники якого готові переплачувати за товари з маркуванням "Made in USA", а також наявність безлічі компаній, які самі по собі є цінними брендами - до них відносяться, зокрема, найдорожчий бренд Apple, Coca-Cola, Disney.

Китай, другий за вартістю бренд у світі, за минулий рік втратив 1% "ваги" і тепер оцінюється в $6,31 трлн через уповільнення темпів зростання економіки країни, а також через падіння цін на сировину у світі.

Втім, зниження вартості сировинних товарів найбільше вдарило по експортерах, таких, як Канада і Австралія. Їх бренди подешевшали на 8% і 10% відповідно, але залишилися в топ-10.

До п'ятірки найдорожчих країнових брендів також входять Німеччина ($4,17 трлн, -4%), Великобританія ($3,01 трлн, +6%) і Японія ($2,54 трлн, +3%). Найбільш вражаюче зростання серед країн першої десятки продемонструвала Індія (+32%), яка тепер займає 7-е місце рейтингу з показником $2,14 трлн.

Бразилія покинула першу десятку, опустившись на 11-е місце: оцінка її бренду впала на 17%, до $1,17 трлн. До її проблем, крім дешевої сировини, додалися корупційний скандал за участю високопоставлених політиків, рецесія в економіці і втрата 500 тис. робочих місць у першому півріччі. Навіть минулорічний Чемпіонат світу з футболу не зміг підняти імідж країни на світовій арені, хоча Бразилія сподівається виправити становище на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016 році.

Росія "подешевшала" на 31%, до $810 млрд, і тепер займає 18-у позицію. У минулому році вона була 12-а, вартість російського бренду оцінювалася в $1,18 трлн. На вартості бренду країни відбилася її участь у конфлікті в Сирії і в Україні.

Вартість бренду України впала максимально у порівнянні з усіма іншими країнами світу - на 45%, до $44 млрд.

Лідером зростання став Іран: вартість його бренду злетіла на 59%, до $159 млрд, на тлі успішних переговорів по ядерній програмі країни і перспектив скасування санкцій.

У п'ятірці країн з найкращою динамікою компанію Ірану склали чотири африканські країни-бренди - Камерун, Танзанія, Кенія та Замбія.

Куба, яка стала на шлях нормалізації відносин з США, поки що не ввійшла у топ-100 рейтингу, проте аналітики висловили впевненість, що це трапиться вже в 2016 році.

В окремому рейтингу стійкості країнових брендів (в якому не враховується масштаб економіки) перше місце посідає Сінгапур з оцінкою 88 пунктів з 100. В індексі сприйняття корупції країна посіла перше місце в Азії та сьоме у світі, також автори дослідження відзначають високі екологічні стандарти, якісну освіту та активний розвиток туризму. Друге місце ділять Швейцарія і ОАЕ (84,9 пункту), далі йдуть Фінляндія (85,7 пункту) і Нова Зеландія (85,6 пункту).