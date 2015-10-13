У Польщі починаються наймасштабніші в цьому році військові навчання

Підготовку на полігоні в Ожиші Вармінсько-Мазурського воєводства проходитимуть 7 тис. солдатів, 700 танків та бронетранспортерів, а також військові з США, Канади, Німеччини та Великобританії, повідомляє Радіо Польщі.

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Навчання складаються з військових операцій на суші та у повітрі. Їх сценарій передбачає вибух міжнародної кризи на фоні конфлікту за родовища природних ресурсів. Оскільки дипломатичні перемовини не приносять результатів, доходить до збройного протистояння. Завданням солдатів, котрі проходитимуть вишкіл, буде відбиття агресії ворога і контратака.

У порівнянні із попередніми навчаннями, у теперішніх військо буде фокусуватись на запуску та перевірці системи мобілізації у вибраній військовій частині. На тренування викликані теж резервісти та добровольці з Національних резервних сил. Вони проходитимуть підготовку так само, як і професійні польські військові.

У маневрах, що триватимуть до 23 жовтня, військові використовуватимуть важку техніку, зокрема: танки, бронетранспортери, інженерну техніку, артилерію, гармати і протиповітряні системи. Крім того, над полігоном з’являться військові літаки та гвинтокрили.