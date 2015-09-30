Словаччина і Польща створять центр для навчання контррозвідки НАТО

Міністр оборони Словаччини Мартін Глвач підписав у США меморандум про взаєморозуміння, який є останнім формальним кроком для створення подібного центру, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на SME.

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Основним його завданням буде навчання і тренування контррозвідки.

"Оскільки ситуація в сфері безпеки змінилася, ми з нашими польськими партнерами відкрили для себе можливості НАТО в цій сфері. Цей проект допоможе стандартизувати документацію і контррозвідувальну діяльність в окремих країнах альянсу", - сказав Мартін Глвач.

Він заявив також, що в роботі центру висловили зацікавленість інші країни. Зокрема, інтерес до роботи центру виявили Німеччина, Італія, Чехія, Угорщина, Литва, Румунія, Хорватія та Словенія.

Як наголошується, в Північноатлантичному альянсі досі не було такого центру. "Ідея створення такої інституції виправдана, далекоглядна і відповідає духу часу. Ми готові взяти на себе відповідальність за створення належних умов для навчання та тренування", - сказав міністр.

Як зазначається, центр також допоможе боротися з гібридними погрозами.