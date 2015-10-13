Росія за добу завдала 86 авіаударів по Сирії

Літаки Повітряно-космічних сил (ПКС) РФ в Сирії за минулу добу завдали ударів по 86 об'єктам "Ісламської держави", повідомив у вівторок офіційний представник Міністерства оборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, передає РИА Новости.

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За даними Міноборони РФ, загальне число ударів російських ПКС по позиціях і інфраструктурі бойовиків ІД з початку спецоперації в Сирії, таким чином, зросла до 456.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російська авіація завдає ударів по Сирії - як по районах, де закріпилися бойовики "Ісламської держави", так і по територіях, які утримують воюючі проти режиму президента країни Башара Асада повстанці.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу підкреслив, що перемогти "Ісламську державу" без підтримки США і Туреччини неможливо.