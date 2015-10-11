ВПС Іраку завдали удару по конвою лідера "Ісламської держави"

ВПС Іраку завдали удару по конвою лідера радикального угруповання "Ісламська держава" (ІД) Абу Бакра аль-Багдаді в провінції Анбар на заході країни, його доля невідома, цитує РИА Новости агентство Рейтер з посиланням на заяву військових.

Як повідомляє іракський портал Shafaq News, що отримав текст заяви, удар було нанесено у відповідності з точними розвідданими і координувався військовим командуванням.

Читайте такожHuman Rights Watch: У Сирії застосовували касетні бомби російського виробництва

Відзначається, що в момент удару кортеж аль-Багдаді рухався в районі Аль-Карабіля, лідер прямував на збори "верхівки" угруповання "Ісламська держава".

"ВПС Іраку провели також бомбардування місця зборів, знищили і поранили багатьох ватажків угруповання. Доля злочинця аль-Багдаді поки що невідома", - йдеться в заяві.

В Іраку зберігається нестабільна обстановка, викликана, головним чином, великомасштабним наступом бойовиків з радикального угрупування "Ісламська держава". ІД набрала найбільшу силу під час дій на території Сирії, де воювала проти урядових сил і придбала репутацію одного з найжорстокіших угруповань. В результаті дій бойовиків загинули кілька тисяч мирних жителів, сотні тисяч стали біженцями і ще кілька тисяч людей перебувають у заручниках.

Читайте такожЗа вибухами в Анкарі може стояти ІДІЛ - прем'єр Туреччини

У червні 2014 року терористи оголосили про створення так званого халіфату з власними законами та органами влади. Халіфом був оголошений лідер угруповання Ібрагім Абдалла ас-Самараі, відомий як Абу Бакр аль-Багдаді.