Путін звинуватив владу США у відмові взаємодіяти по Сирії

Таку заяву він зробив на інвестиційному форумі "Росія кличе!", передає Російська служба ВВС.

Путін підкреслив, що російські військові раніше вперше поінформували американських про плановані удари. Це було зроблено на тлі заяв влади про те, що більшість ударів Росії в Сирії припадають не на позиції екстремістського угруповання "Ісламська держава", а на інші групи, в тому числі помірні, що виступають проти Башара Асада.

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"На рівні військових відомств ми їм сказали: "дайте нам ті цілі, які ви вважаєте 100-відсотково терористичними. Ні, була нам відповідь. Тоді скажіть, куди не треба бити. Теж ніякої відповіді. А як же працювати разом?" - запитав Путін.

Реакції військових сил, що беруть участь у міжнародній коаліції, на цю заяву поки не надходило. США і НАТО вважають, що підтримка Асада Росією призводить лише до затягування кризи в Сирії.