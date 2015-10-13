Сенат Італії вирішив поступитися владою на користь прем'єра

Йому вдалося подолати опір опозиції і провести законопроект про реформи, які, на думку глави уряду, зроблять Італію більш керованою, передає Бі-бі-сі.

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Пакет реформ передбачає скорочення на дві третини числа сенаторів (з 320 до 100), позбавлення палати повноважень відправляти уряд у відставку і різко обмежує її можливості щодо блокування законопроектів.

За пропозиції прем'єр-міністра проголосували 178 сенаторів, проти – 17.

Більшість депутатів від опозиційних партій не брали участі у голосуванні.

Оскільки реформа передбачає внесення змін до конституції Італії, в 2016 році буде проведено повторне голосування в Сенаті.

Нижня палата, Палата депутатів, також повинна буде проголосувати з цього питання двічі, і чим закінчиться голосування, передбачити неможливо.

Потім буде проведено всеіталійський референдум, що також може стати перешкодою для конституційної реформи.

Реформа парламенту, обидві палати якого володіють рівними повноваженнями, стала однією з ініціатив уряду Маттео Ренці, який прийшов до влади в 2014 році. Пакет включає в себе новий виборчий закон, реформу системи освіти, ринку праці та банківських норм.