Прем'єр Італії заявив про необхідність продовження переговорів з Грецією

Про це Ренці заявив в інтерв'ю газеті Il Messaggero, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні знову почати говорити один з одним знову - ніхто не знає про це краще, ніж Ангела Меркель",- заявив прем'єр.

Читайте такожГрецька криза: у Британії закликають підготуватися до можливого економічного безладу в Європі

"Коли ви бачите заплакану пенсіонерку перед банком або людей, що стоять в черзі для пунктів видачі готівки, ви розумієте, як це важливо для країни – щоб все не закінчилося, як зараз",- уточнив він.

У той же час Маттео Ренці визнає неможливість відмовитися від вимог до Греції.

"Неможливо зберегти Грецію без зобов'язань грецького уряду: з реформування пенсій та боротьби з ухиленням від оподаткування,"- уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня в Греції розпочався референдум, результат якого може справити вражаючий ефект на світовий фінансовий ринок.

Виборці мають вирішити, чи приставати на умови подальшої допомоги, що висувають міжнародні кредитори.