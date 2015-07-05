Прем'єр Італії заявив про необхідність продовження переговорів з Грецією

15:36, 05 липня 2015
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Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці заявив, що дискусії з Грецією доведеться відновити незалежно від результатів референдуму.

REUTERS

Про це Ренці заявив в інтерв'ю газеті Il Messaggero, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні знову почати говорити один з одним знову - ніхто не знає про це краще, ніж Ангела Меркель",- заявив прем'єр.

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"Коли ви бачите заплакану пенсіонерку перед банком або людей, що стоять в черзі для пунктів видачі готівки, ви розумієте, як це важливо для країни – щоб все не закінчилося, як зараз",- уточнив він.

У той же час Маттео Ренці визнає неможливість відмовитися від вимог до Греції.

"Неможливо зберегти Грецію без зобов'язань грецького уряду: з реформування пенсій та боротьби з ухиленням від оподаткування,"- уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня в Греції розпочався референдум, результат якого може справити вражаючий ефект на світовий фінансовий ринок. 

Виборці мають вирішити, чи приставати на умови подальшої допомоги, що висувають міжнародні кредитори.

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