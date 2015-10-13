Іран та ЄС провели переговори щодо ситуації в Сирії

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на сайт ЄС.

"Тригодинні переговори були зосереджені на необхідності паралельно розвивати боротьбу проти ІДІЛ і політичний процес, який допоможе завершити конфлікт в Сирії, починаючи з деескалації поточної напруженості", - йдеться у повідомленні.

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У заяві зазначається, що сторони прийшли до висновку, що тільки політичний шлях із залученням усіх сторін може забезпечити стабільне рішення конфлікту в Сирії і для цього потрібні спільні зусилля усіх регіональних та міжнародних учасників.

Раніше УНІАН повідомляв, що Іран і Росія, які були серйозно стурбовані успіхами повстанців у Сирії, кілька місяців планували військову операцію у цій країні: РФ повинна завдавати ударів по повстанцях з повітря, а іранські сили особливого призначення – діяти на землі.