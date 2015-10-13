Іран та ЄС провели переговори щодо ситуації в Сирії
Делегація Ірану на чолі з заступником міністра закордонних справ Хосейном Амірабдолахіном у Брюсселі провела переговори щодо ситуації в Сирії із верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на сайт ЄС.
"Тригодинні переговори були зосереджені на необхідності паралельно розвивати боротьбу проти ІДІЛ і політичний процес, який допоможе завершити конфлікт в Сирії, починаючи з деескалації поточної напруженості", - йдеться у повідомленні.
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У заяві зазначається, що сторони прийшли до висновку, що тільки політичний шлях із залученням усіх сторін може забезпечити стабільне рішення конфлікту в Сирії і для цього потрібні спільні зусилля усіх регіональних та міжнародних учасників.
Раніше УНІАН повідомляв, що Іран і Росія, які були серйозно стурбовані успіхами повстанців у Сирії, кілька місяців планували військову операцію у цій країні: РФ повинна завдавати ударів по повстанцях з повітря, а іранські сили особливого призначення – діяти на землі.