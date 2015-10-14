Чорногорія очікує у грудні отримати запрошення до НАТО

Про це повідомив у середу, 14 жовтня, міністр закордонних справ Чорногорії Ігор Лукшич.

"Я впевнений, що є умови для держав-членів Альянсу прийняти у грудні рішення та запросити Чорногорію приєднатися (до НАТО - Ред.)", - заявив інформагенції Reuters Лукшич.

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Ці слова пролунали перед зустріччю військового керівництва Північноатлантичного Альянсу в столиці Чорногорії Подгориці, передає DW.

"Я гадаю, позитивні сигнали означають, що нам слід продовжувати працювати якомога наполегливіше, очікуючи з оптимізмом на грудневе рішення", - додав Лукшич.

Не зважаючи на заперечення з боку Москви, Вашингтон виступає за прийняття балканської країни до НАТО. Так, 14 вересня цього року віце-президент США Джо Байден заявив, що Білий дім підтримує членство Чорногорії в НАТО, за умови, що країна продовжить курс реформ. За словами Байдена, Вашингтон готовий підтримати рішення країн-членів НАТО запросити Чорногорію до вступу в Альянс.