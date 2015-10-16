Путін заявив, що на боці ІДІЛ воюють до 7 тисяч вихідців з РФ і країн СНД

Про це президент РФ Володимир Путін заявив на засіданні Ради глав держав - учасниць СНД, передає "Газета.Ру".

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"Хочу підкреслити зростання актуальності співпраці у протидії міжнародному тероризму і в рамках співдружності. За різними оцінками на стороні ІДІЛ вже воюють від п'яти до семи тисяч вихідців з Росії та інших країн СНД", - заявив Путін.

Путін зазначив, що не можна допустити їх повернення додому для застосування отриманого в Сирії досвіду: "Ми, звичайно, не можемо допустити, щоб вони отриманий сьогодні в Сирії досвід пізніше застосовували б у нас вдома".

Раніше повідомлялося, що за даними ФСБ РФ, майже 2,5 тисячі росіян примкнули до бойовиків "Ісламської держави".