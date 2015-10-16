У РФ заявляють, що на кордоні Туреччини та Сирії збили не їх безпілотник
15:09, 16 жовтня 2015Світ
174 0
Всі російські літаки в Сирії після виконання завдань повернулися на авіабазу, безпілотники функціонують в плановому режимі.
На кордоні Сирії і Туреччини збили безпілотник / hurriyet.com.tr
Про це заявив представник Міноборони Росії Ігор Конашенков, передають "РИА Новости".
Читайте такожЗ'явилися фото збитого Туреччиною безпілотника на кордоні із Сирією
"Всі літаки російської авіагрупи в Сирійської Арабської Республіки після виконання бойових завдань повернулися на авіабазу "Хмеймим". Російські безпілотні літальні апарати, що здійснюють моніторинг обстановки на території Сирії та провідні повітряну розвідку, функціонують в плановому режимі", - запевнив Конашенков.
Зазначимо, раніше стало відомо, що літаки ВПС Туреччини атакували і збили невизначений літальний апарат, який пізніше виявився безпілотником.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter