У РФ заявляють, що на кордоні Туреччини та Сирії збили не їх безпілотник

15:09, 16 жовтня 2015
Світ
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Всі російські літаки в Сирії після виконання завдань повернулися на авіабазу, безпілотники функціонують в плановому режимі.

На границе Сирии и Турции сбили беспилотник / hurriyet.com.tr

Про це заявив представник Міноборони Росії Ігор Конашенков, передають "РИА Новости".

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"Всі літаки російської авіагрупи в Сирійської Арабської Республіки після виконання бойових завдань повернулися на авіабазу "Хмеймим". Російські безпілотні літальні апарати, що здійснюють моніторинг обстановки на території Сирії та провідні повітряну розвідку, функціонують в плановому режимі", - запевнив Конашенков.

Зазначимо, раніше стало відомо, що літаки ВПС Туреччини атакували і збили невизначений літальний апарат, який пізніше виявився безпілотником.

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