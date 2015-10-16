Туреччина збила поруч із сирійським кордоном невизначений літак - ЗМІ
14:19, 16 жовтня 2015Світ
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Київ. 16 жовтня. УНІАН. Військові літаки Туреччини збили поруч з кордоном з Сирією невизначений літак.
REUTERS
Про це повідомляє BBC News.
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За інформацією видання, невідомий літак вторгся у турецький повітряний простір неподалік державного кордону з Сирією.
Як повідомлялося, Туреччина попередила США і Росію, що не допустить курдських територіальних захоплень з боку силового крила курдської опозиції (PYD) поруч з її кордоном у північно-західній Сирії.
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