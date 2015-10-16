Туреччина збила поруч із сирійським кордоном невизначений літак - ЗМІ

Про це повідомляє BBC News.

Читайте такожЄС погодився дати прикордонникам право повертати мігрантів на батьківщину

За інформацією видання, невідомий літак вторгся у турецький повітряний простір неподалік державного кордону з Сирією.

Як повідомлялося, Туреччина попередила США і Росію, що не допустить курдських територіальних захоплень з боку силового крила курдської опозиції (PYD) поруч з її кордоном у північно-західній Сирії.