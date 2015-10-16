Турецькі ЗМІ припустили, що збитий на кордоні з Сирією безпілотник належить силам Асада (відео)

Про це повідомляє Hurriyet з посиланням на обізнані джерела, пише Новий час.

Турецьке видання зазначає, що безпілотник належав сирійським урядовим військам.

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При цьому його виробником, за попередніми даними, є Іран.

Відзначається, що безпілотник був збитий винищувачем F-16, коли перетнув повітряний простір Туреччини.

Після цього в ЗМІ з'явилися припущення, що збитий дрон належав Росії.

Однак, як повідомляв УНІАН, у РФ заявили, що на кордоні Сирії і Туреччини збили не їхній безпілотник.

"Всі російські літаки в Сирії після виконання завдань повернулися на авіабазу, безпілотники функціонують в плановому режимі", - заявив представник Міноборони Росії Ігор Конашенков.