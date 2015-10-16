Угорщина закриває кордон із Хорватією через мігрантів

Про таке рішення після засідання Ради національної безпеки Угорщини оголосив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Як зазначив Петер Сіярто, лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі не змогли домовитися про спільні дії щодо охорони грецького кордону, а тому Угорщина змушена захищати зовнішній кордон Шенгенської зони.

За словами Петера Сіярто, угорський уряд вже поінформував уряди Хорватії, Словенії, Польщі, Словаччини, Австрії та Німеччини про це рішення.

Мігранти зможуть подавати прохання про надання політичного притулку у двох транзитних зонах, які організують на кордоні з Хорватією, а перехід кордону буде можливий лише через пропускні пункти, пояснив міністр.

Нагадаємо, напередодні угорський уряд заявив про завершення спорудження паркану на кордоні з Хорватією та про плани закрити кордон з сусідньою країною, яка теж є членом ЄС.