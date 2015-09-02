Угорщина повертатиме "економічних мігрантів" у країни, з яких вони прибули

Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто, передає українська редакція "Німецької хвилі". Він зазначив, що Будапешт буде реєструвати мігрантів, навіть якщо Угорщина - не перша країна ЄС, в якій вони перетнули кордон Євросоюзу.

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"Ми реєструватимемо кожного, хто подасть прохання про надання притулку, та здійснимо процедуру розгляду, - сказав Петер Сіярто. - Якщо рішення буде позитивним, то біженці зможуть залишитися". Утім, "економічним мігрантам" Угорщина притулку не надаватиме. "Ми не можемо нести такий тягар, тож їх повернуть туди, звідки вони прибули", - додав міністр.

За його словами, Будапешт не підтримує систему квот на розподіл мігрантів. Петер Сіярто зазначив, що така система лише заохочує мігрантів, а також перевізників-контрабандистів до переправлення нелегалів до Європи.

Водночас в ЄС дедалі гучніше лунають звинувачення на адресу Угорщини та Австрії в порушенні Дублінської конвенції, яка визначає, що країною, відповідальною за розгляд прохання про надання політичного притулку, є перша країна ЄС, у якій мігрант перетнув кордон Євросоюзу. Єврокомісія пригрозила початком розслідування проти країн, які порушують пункти конвенції.

Упродовж дня 1 вересня до Баварії, за даними місцевої поліції, потягами з Угорщини та Австрії прибули понад 3500 мігрантів.