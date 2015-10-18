По всьому світу 60 мільйонів людей є біженцями - ООН
Більше 4 мільйонів осіб були змушені покинути свої будинки в Сирії через кризу, повідомив журналістам генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.
За його даними, по всьому світу 60 мільйонів чоловік є біженцями. Він додав, що нинішня міграційна криза в світі є найбільшою з часів Другої світової війни, що становить серйозний виклик для світового співтовариства, передає РИА Новости.
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"Наприклад, тільки криза в Сирії змусила більше 4 мільйонів чоловік виїхати в інші країни", — сказав він, підкресливши, що від припливу біженців найбільше страждають такі країни, як Йорданія, Туреччина, Ліван та Ірак. У самій Сирії 8 мільйонів людей потребують термінової гуманітарної підтримки.
"25% населення Лівану — тепер сирійські біженці. Більше 2 мільйонів біженців в Туреччині, 1,5 мільйона в Йорданії, 300 тисяч в Іраку і деяка кількість в Північній Африці, в Єгипті", — додав він.