По всьому світу 60 мільйонів людей є біженцями - ООН

За його даними, по всьому світу 60 мільйонів чоловік є біженцями. Він додав, що нинішня міграційна криза в світі є найбільшою з часів Другої світової війни, що становить серйозний виклик для світового співтовариства, передає РИА Новости.

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"Наприклад, тільки криза в Сирії змусила більше 4 мільйонів чоловік виїхати в інші країни", — сказав він, підкресливши, що від припливу біженців найбільше страждають такі країни, як Йорданія, Туреччина, Ліван та Ірак. У самій Сирії 8 мільйонів людей потребують термінової гуманітарної підтримки.

"25% населення Лівану — тепер сирійські біженці. Більше 2 мільйонів біженців в Туреччині, 1,5 мільйона в Йорданії, 300 тисяч в Іраку і деяка кількість в Північній Африці, в Єгипті", — додав він.