Через війну Сирію залишили понад 4 мільйони громадян (інфографіка)

Понад чотири мільйони сирійців залишили країну через війну, передає ТСН. При цьому в ООН звітують, що лише за останні 10 місяців із країни втік мільйон жителів.

Водночас близько 7,6 мільйона людей є переселенцями всередині самої Сирії.

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З березня 2011 року, коли у країні почалися антиурядові виступи, що переросли у масштабну війну, загинули понад 230 тисяч людей.

Детальніше ознайомитися з даними щодо сирійських біженців можна в інфографіці.