Через війну Сирію залишили понад 4 мільйони громадян (інфографіка)
За останні 10 місяців із Сирії втік мільйон громадян країни.
Понад чотири мільйони сирійців залишили країну через війну, передає ТСН. При цьому в ООН звітують, що лише за останні 10 місяців із країни втік мільйон жителів.
Водночас близько 7,6 мільйона людей є переселенцями всередині самої Сирії.
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З березня 2011 року, коли у країні почалися антиурядові виступи, що переросли у масштабну війну, загинули понад 230 тисяч людей.
Детальніше ознайомитися з даними щодо сирійських біженців можна в інфографіці.
Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні збройні сили Сирії за підтримки російських військових літаків почали наступ на місто Алеппо, внаслідок якого загинули 43 мирні жителі.