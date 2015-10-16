Через війну Сирію залишили понад 4 мільйони громадян (інфографіка)

17:45, 16 жовтня 2015
Світ
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За останні 10 місяців із Сирії втік мільйон громадян країни.

REUTERS

Понад чотири мільйони сирійців залишили країну через війну, передає ТСН. При цьому в ООН звітують, що лише за останні 10 місяців із країни втік мільйон жителів.

Водночас близько 7,6 мільйона людей є переселенцями всередині самої Сирії.

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З березня 2011 року, коли у країні почалися антиурядові виступи, що переросли у масштабну війну, загинули понад 230 тисяч людей.

Детальніше ознайомитися з даними щодо сирійських біженців можна в інфографіці.

ТСН

Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні збройні сили Сирії за підтримки російських військових літаків почали наступ на місто Алеппо, внаслідок якого загинули 43 мирні жителі.

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