У Мюнхені освятили відновлений пам'ятник Степану Бандері
У Мюнхені відбулося урочисте освячення відновленого пам'ятника на могилі лідера Організації Українських Націоналістів Степана Бандери.
На кладовищі Вальдфрідхоф в Мюнхені в суботу, 17 жовтня, було освячено новий пам'ятник провідникові Організації Українських Націоналістів Степанові Бандері.
Про це повідомив Посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму Twitter.
"У Мюнхені відбулося урочисте освячення відновленого пам'ятника на могилі Героя України Степана Бандери. У церемонії на честь Степана Бандери поряд з єпископом Криком і генконсулом України взяли участь діти героїв АТО", - написав Мельник.
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Як повідомляв УНІАН, 7 лютого 2015 року невідомі осквернили могилу лідера Організації українських националистовСтепана Бандери в німецькому Мюнхені.
1/2 У Мюнхені відбулося урочисте освячення відновленого пам'ятника на могилі Героя України Степана Бандери pic.twitter.com/BbQOpij4c4
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 17, 2015
2/2У церемонії на честь Степана Бандери поряд з єпископом Криком і генконсулом України взяли участь діти героїв АТО pic.twitter.com/gFEHWdi8nW
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 17, 2015