У Мюнхені освятили відновлений пам'ятник Степану Бандері

На кладовищі Вальдфрідхоф в Мюнхені в суботу, 17 жовтня, було освячено новий пам'ятник провідникові Організації Українських Націоналістів Степанові Бандері.

Про це повідомив Посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму Twitter.

"У Мюнхені відбулося урочисте освячення відновленого пам'ятника на могилі Героя України Степана Бандери. У церемонії на честь Степана Бандери поряд з єпископом Криком і генконсулом України взяли участь діти героїв АТО", - написав Мельник.

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Як повідомляв УНІАН, 7 лютого 2015 року невідомі осквернили могилу лідера Організації українських националистовСтепана Бандери в німецькому Мюнхені.