"Ісламська держава" опублікувала відео жорстоких страт, зняте за допомогою дрона

01:19, 19 жовтня 2015
Світ
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Бойовики "Ісламської держави" оприлюднили відео нової страти. Терористи вбили чоловіка, обвинуваченого в шпигунстві, прив'язавши його за ноги до позашляховика.

twitter.com/ILNewsFlash

Про це пише 112 Україна з посиланням на Israel News Flash.

Машина їхала по трасі на такій швидкості, що чоловікові в традиційному для показових страт помаранчевій робі, відривало кінцівки.

скріншот відео/112.ua

Скорочене відео страти опубліковано в Twitter-акаунті Israel News Flash. Час і місце страти не уточнюються.

Також наведено кадри іншої кари, при якій одному з в'язнів відрубали голову величезним зігнутим мечем.

twitter.com/ILNewsFlash

Наголошується, що для зйомок цієї страти терористи задіяли дрон з камерою заради більш ефектних кадрів. Коли піднявся в небо дрон знімає панораму, видно, що за стратою на перехресті спостерігає пара десятків людей.

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