"Ісламська держава" опублікувала відео жорстоких страт, зняте за допомогою дрона

Про це пише 112 Україна з посиланням на Israel News Flash.

Машина їхала по трасі на такій швидкості, що чоловікові в традиційному для показових страт помаранчевій робі, відривало кінцівки.

Скорочене відео страти опубліковано в Twitter-акаунті Israel News Flash. Час і місце страти не уточнюються.

Також наведено кадри іншої кари, при якій одному з в'язнів відрубали голову величезним зігнутим мечем.

Наголошується, що для зйомок цієї страти терористи задіяли дрон з камерою заради більш ефектних кадрів. Коли піднявся в небо дрон знімає панораму, видно, що за стратою на перехресті спостерігає пара десятків людей.

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Увага! Відео містить сцени насильства! 18+

⚠GRAPHIC⚠ ISIS punish an alleged spy with a long painful death by dragging him behind a car, slowly losing his limbs pic.twitter.com/zLERg9e9kq — Israel News Flash (@ILNewsFlash) October 18, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що масове вбивство 56 солдатів урядової армії Сирії сталося на території захопленого ісламістами аеродрому Абу-ад-Духур в провінції Ідліб.