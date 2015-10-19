У Канаді пройдуть парламентські вибори, які стануть викликом для прихильника санкцій Заходу проти РФ Харпера

Всього канадські виборці будуть обирати 338 депутатів від округів у Палату громад, передає радіо «Свобода».

Оглядачі називають ці вибори викликом для прем'єр-міністра Канади Стівена Харпера, чия Консервативна партія перебуває при владі в країні з 2006 року. Головним конкурентом канадських консерваторів вважають Ліберальну партію на чолі з Джастіном Трюдо, сином колишнього прем'єра П'єра Трюдо.

Під час виборів за мажоритарною системою виборці не голосують безпосередньо за кандидатуру прем'єр-міністра. Зазвичай прем'єром стає лідер партії, що набрала найбільше голосів.

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У кінці серпня триразовий прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер розпустив парламент і призначив нові вибори.

Уряд Харпера - один з ключових прихильників санкцій Заходу проти Росії за анексію нею Криму і причетність до збройного конфлікту на сході України. У листопаді 2014 року на саміті «Групи двадцяти» в австралійському Брісбені Харпер порадив президенту Росії Володимиру Путіну «забиратися геть з України».