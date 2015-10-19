Сирійський правозахисник: район Алеппо за три дні залишили 70 тисяч людей - BBC

12:29, 19 жовтня 2015
Світ
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Три дні тому сирійські урядові війська за підтримки російських повітряних ударів відкрили новий наступ проти повстанців на південь від міста Алеппо.

REUTERS

Щонайменше 70 тисяч людей - мешканці сіл на південь від сирійського міста Алеппо - залишили свої домівки за останні три дні, заявив ВВС відомий сирійський активіст, голова Союзу організацій медичної допомоги Сирії Заідун Аль Зоабі.

За його словами, села у районі Алеппо, у яких він побував, спорожніли, пише BBC Україна.

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"Ми бачили тисячі людей, що йдуть полями, і вони залишили свої домівки у останні максимум 72 години, - сказав він у коментарі ВВС. - Ми бачили людей, у яких немає навіть наметів, жодного укриття. Люди просили про їжу, про хоча б якісь канапки. Жодної медичної допомоги. Обстріли невпинні. Небо заповнене бомбардувальниками і гелікоптерами, і люди налякані. Вони налякані до смерті".

Три дні тому сирійські урядові війська за підтримки російських повітряних ударів відкрили новий наступ проти повстанців на південь від міста Алеппо.

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