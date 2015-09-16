Президент Сирії вважає, що в міграційній кризі винна Європа

У своєму першому публічному коментарі щодо масової міграції Асад заявив, що Європа може очікувати більше біженців, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

Сирійський президент відкинув звинувачення Заходу, що дії його уряду в роки війни сприяли поширенню терористичних груп у країні.

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"Якщо вони будуть дотримуватися цієї пропаганди, вони будуть мати більше біженців. Якщо ви турбуєтеся про них, перестаньте підтримувати терористів", - сказав Асад.

Раніше УНІАН повідомляв, що через нестабільну ситуацію у країнах Північної Африки та Близького Сходу до європейських держав прибуває дедалі більше вимушених переселенців. За планом Єврокомісії, біженці повинні розподілятися по країнах ЄС пропорційно до населення, економіки, рівня життя у державах.