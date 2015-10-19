Сирійські повстанці отримали нову партію американських протитанкових ракет - Reuters
16:37, 19 жовтня 2015Світ
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Сирійська опозиція, яка бореться з військами президента Башара Асада на південь від Алеппо, отримала нову партію протитанкової зброї американського виробництва.
REUTERS
Про це з посиланням на Reuters пише Лента.ру.
За інформацією агентства, постачання збіглися з початком масштабного наступу урядових військ. При цьому, за словами представників опозиції, цієї зброї недостатньо.
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"Кілька систем озброєння нічого не зроблять. Нам необхідні десятки", - заявив один з представників повстанців.
Як повідомляв УНІАН, повстанські сили в Сирії звернулися до країн, які підтримують їх в боротьбі проти "Ісламської держави" і президента країни Башара Асада, з проханням про надання їм зенітного озброєння.
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