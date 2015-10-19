У сутичках під Алеппо загинув один із ватажків сирійських повстанців - Reuters
19:11, 19 жовтня 2015Світ
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Під час сутичок поблизу сирійського міста Алеппо загинув військовий ватажок повстанського угруповання "Нур аль-Дін аль-Зінкі" Насіф Ісмаїл.
REUTERS
Про це у понеділок, 19 жовтня, заявили повстанці, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.
Зазначається, що Ісмаїл загинув на південь від Алеппо, де триває наступ військ Асада на підконтрольне опозиції місто.
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Згадане угруповання Захід вважає поміркованою опозицією до чинного сирійського президента Асада.
Нагадаємо, сирійські повстанці отримали нову партію американських протитанкових ракет. Однак, за словами представників опозиції, цієї зброї недостатньо.
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