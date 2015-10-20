На парламентських виборах у Канаді перемагає Ліберальна партія

Місцеві телеканали повідомляють про істотний відриві лібералів від Консервативної партії Стівена Харпера, який займав пост прем'єр-міністра тричі. Підрахунок голосів триває, передає радіо "Свобода".

Читайте такожНовим прем'єр-міністром Канади став Джастін Трюдо

До виборів Ліберальна партія перебувала на третій позиції за кількістю місць у канадському парламенті.

43-річний лідер лібералів Канади Джастін Трюдо, син колишнього прем'єра П'єра Трюдо, обіцяє скоротити дефіцит бюджету, стимулювати економічне зростання і розвивати інфраструктуру. Джастін Трюдо також обіцяє відновити дещо прохолодні відносини Канади з адміністрацією американського президента Барака Обами, боротися зі зміною клімату, і вивести Канаду від бойової місії проти ісламських бойовиків на рівень гуманітарної допомоги та навчань.

На вибори відреагували і фінансові ринки: на тлі повідомлень про перемогу Джастіна Трюдо подешевшав канадський долар.

Нинішній уряд Стівена Гарпера у Канаді є одним із ключових прихильників санкцій Заходу проти Росії через анексію нею Криму і причетність до збройного конфлікту на сході України. У листопаді 2014 року на саміті G-20 в австралійському Брісбені Гарпер порадив президентові Росії Володимиру Путіну "забратися з України".