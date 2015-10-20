Унаслідок двох ударів російської авіації на сході сирійської Латакії загинули 42 людини

За попередніми даними, 42 особи було вбито і десятки отримали поранення, передає турецьке видання Anadolu.

Зазначається, що поранених наразі доставили до польового госпіталю в регіоні. Крім того, постраждалих намагаються дістати з-під уламків будинків, зруйнованих унаслідок удару російської авіації.

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Крім того, один зі свідків атаки літаків РФ розповів, що після першого удару авіації люди поспішили допомогти постраждалим під завалами, та у цей момент сталася друга хвиля бомбардувань.

"Російські літаки здійснили дві повітряні атаки. Вже під час першої атаки були вбиті і поранені", - розповів свідок.

Раніше міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон заявив, що дії РФ у Сирії лише сприяють продовженню конфлікту, і за пару тижнів військового втручання Росії було вбито кілька сотень мирних громадян.