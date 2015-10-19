За кілька тижнів втручання російської військової авіації у Сирії вбито сотні мирних жителів - міноборони Британії

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Telegraph.

"Те, що чинить Росія, підтримуючи режим Асада, робить розв’язання конфлікту все складнішим. Вони продовжують конфлікт, і мирні люди й далі гинуть", - сказав він.

"Британські ВПС завдають своїх ударів згідно з чіткими правилами застосування сили. Вони протягом року завдавали ударів по цілях в Іраку, і досі жертв серед цивільних не було. Росіяни в Сирії пару тижнів і, за оцінками незалежних експертів, вони вбили вже кілька сотень мирних людей", - заявив Феллон.

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При цьому, за його словами, військове втручання Росії в Сирії не повинне відволікати Британію від її основної цілі – "Ісламської держави".

Крім того, він висловив побоювання щодо можливих зіткнень з літаками РФ у повітряному просторі Сирії.

"Я цього боюся. Варто лише поглянути на останні події – були порушення повітряного простору Туреччини, яка є членом НАТО. Існує небезпека аварій, інцидентів, які лише розпалюватимуть напруженість", - сказав міністр оборони Британії.

Раніше сьогодні керівник адміністрації президента Росії Сергій Іванов заявив, що в ухваленні рішення про відправку російської авіагрупи і військового контингенту на базу під сирійську Латакію "не було спонтанності або поспіху".

"Всі дії попередньо обмірковувалися, ретельно прораховувалися і узгоджувалися з верховним головнокомандувачем. Зараз вже не секрет, що бойові літаки і деякі спецпідрозділи збройних сил були завчасно відправлені до Сирії..." - наголосив він.