Фінляндія посилює критерії надання притулку іракцям
17:31, 20 жовтня 2015Світ
104 0
Міграційна служба оновила свої критерії надання притулку іракцям.
REUTERS
Імміграційна служба посилила критерії надання притулку громадянам Іраку, пише Yle.fi.
Згідно з новими даними, безпека в багатьох регіонах країни покращилася, і це вплине на рішення відомства стосовно надання притулку.
Читайте такожХорватія відкрила свій кордон для декількох тисяч мігрантів
У майбутньому головну роль при розгляді заяви буде грати особиста ситуація шукача притулку, а не той регіон, з якого він прибув.
Імміграційна служба також оголосила, що перші 50 біженців, прийом яких був узгоджений в рамках розподілу квот у Євросоюзі – громадяни Еритреї. Вони прибудуть завтра до Фінляндії з Італії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter