Фінляндія посилює критерії надання притулку іракцям

Імміграційна служба посилила критерії надання притулку громадянам Іраку, пише Yle.fi.

Згідно з новими даними, безпека в багатьох регіонах країни покращилася, і це вплине на рішення відомства стосовно надання притулку.

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У майбутньому головну роль при розгляді заяви буде грати особиста ситуація шукача притулку, а не той регіон, з якого він прибув.

Імміграційна служба також оголосила, що перші 50 біженців, прийом яких був узгоджений в рамках розподілу квот у Євросоюзі – громадяни Еритреї. Вони прибудуть завтра до Фінляндії з Італії.