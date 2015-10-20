У Сирії вбито трьох росіян, що воювали на боці Асада - Reuters

Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела в сирійському уряді, пише Європейська правда.

Згідно з повідомленням, ще більше росіян отримали поранення.

Так, якщо інформація підтвердиться, це буде перший випадок загибелі російських військових у Сирії з часу коли РФ розпочала свою операцію 30 вересня.

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Офіційні представники сирійського уряду були недоступні для коментарів. Російське Міноборони також не відповідало на прохання про коментар.

Представники опозиційної організації "Сирійська обсерваторія з прав людини" підтвердили факт загибелі росіян, однак не навели деталей. В той же час, за інформацією спостерігачів, йдеться не про представників регулярної армії, що воюють в Сирії, а про добровольців.

Джерело в уряді Сирії заявило, що в момент атаки на посту поблизу Дамаска перебували до 20 росіян.

"Існує 90% вірогідності що удару завдала опозиція" - сказало джерело.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.