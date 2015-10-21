Прем'єр Туреччини шкодує, що Асад не залишився у Росії назавжди

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, передає Reuters.

Також він зазначив, що бажав би, щоб сирійський лідер залишився у Росії.

"Ми вважаємо, що сирійський уряд не має легітимності, і наші думки з цього питання не змінилися... Там, у Сирії, повинен бути перехідний період, який забезпечить відхід Асада", - сказав Давутоглу.

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Крім того, за його словами, Росія вже відкрито продемонструвала підтримку Асада своїм втручанням у Сирії.

"Що я можу сказати. Якби він (Асад - Ред.) довше залишався в Москві, то сирійський народ був би спокійним, якби він тільки міг залишитися там назавжди, тоді справжній перехідний період зміг би розпочатися", - наголосив прем'єр-міністр Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, президент Сирії Башар Асад у вівторок ввечері, 20 жовтня, відвідав Москву та провів переговори з главою російської держави Володимиром Путіним.