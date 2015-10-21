У Кремлі повідомили про вчорашню зустріч Асада з Путіним у Москві
Президент Сирії Башар Асад у вівторок ввечері відвідав Москву, провів переговори з главою російської держави Володимиром Путіним.
Про це повідомив у середу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА Новини.
"Вчора ввечері з робочим візитом Москву відвідав президент САР Башар Асад. Відбулися переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у вузькому складі і розширеному складі", - сказав Пєсков.
За словами Пєскова, в переговорах у розширеному складі брали участь члени вищого керівництва РФ. "Переговори були досить тривалими, тематика переговорів цілком зрозуміла", - додав він.
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"Питання, звісно, боротьби з терористичними екстремістськими угрупованнями, питання, пов'язані з продовженням російської операції щодо підтримки наступальних дій сирійських збройних сил. Президент був детально поінформований про стан справ у Сирії, про перспективні плани. А також різні аспекти двосторонніх відносин", - сказав Пєсков.
При цьому він не став уточнювати, чи йшлося про майбутнє Башара Асада.