Росія заявила про плани ІДІЛ об'єднатися з іншими угрупованнями для боротьби з силами Асада
"Ісламська держава" веде з іншими терористичними угрупованнями переговори про об'єднання для боротьби з сирійськими урядовими військами.
Про це заявив журналістам офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє ТАСС.
"Засобами радіорозвідки перехоплено інформацію про початок переговорів командирів декількох великих загонів терористичного угрупування "Джебхат ан-Нусра" з командирами терористичної організації ІДІЛ про об'єднання сил для стримування наступу сирійських урядових військ", - сказав Конашенков.
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Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".
За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.
7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.