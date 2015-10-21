Росія заявила про плани ІДІЛ об'єднатися з іншими угрупованнями для боротьби з силами Асада

Про це заявив журналістам офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє ТАСС.

"Засобами радіорозвідки перехоплено інформацію про початок переговорів командирів декількох великих загонів терористичного угрупування "Джебхат ан-Нусра" з командирами терористичної організації ІДІЛ про об'єднання сил для стримування наступу сирійських урядових військ", - сказав Конашенков.

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Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.