Росія розбомбила 19 командних пунктів "Ісламської держави" у Сирії
Офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що бойова авіація країни за добу знищила в Сирії 19 командних пунктів бандформувань «Ісламської держави».
Про це повідомляє РІА «Новости».
За його словами, знищені два склади боєприпасів, один завод з виробництва боєприпасів і вибухових речовин, 30 вогневих позицій і скупчень техніки і дев'ять укріплених районів, які розташовані в підземних спорудах в сирійській провінції Хама.
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Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".
За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.
7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.