Катар розглядає можливість військового вторгнення в Сирію - Reuters

Про це міністр закордонних справ Катару Халід аль-Аттія сказав у середу в інтерв'ю CNN, повідомляє Reuters.

"Ми і наші саудівські і турецькі брати не пошкодуємо зусиль, щоб захистити Сирію і сирійський народ від розколу", - сказав він.

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Зазначається, що у відповідь на це заступник міністра закордонних справ Сирії Файсал Мекдад сказав: "Якщо Катар виконає погрозу про військове вторгнення в Сирію, ми будемо розглядати це як пряму агресію... Наша відповідь буде дуже жорсткою", - наводить його слова ліванський телеканал al-Mayadeen.

Нагадаємо, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціям "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.