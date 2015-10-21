Росія розбомбила завод і точку збору ватажків терористичних угрупувань у Сирії

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на офіційного представника російського Міноборони генерал-майора Ігоря Конашенкова.

«Літаки російської авіагрупи в САР за минулу добу виконали 46 бойових вильотів по 83 об'єктах інфраструктури терористичної організації ІД. Насамперед наносилися удари в провінціях Ідліб, Алеппо, Дейр-ез-Зор, Дамаск і Хама», - зазначив Конашенков.

Зокрема, російській авіації вдалося знищити великий польовий табір угрупування «Джебхат ан-Нусра», який розташовувався в районі сирійського населеного пункту Хан-Шейхун. Крім того, в районі населеного пункту Алеппо виявлений і знищений завод цього ж угруповання з виробництва радіокерованих фугасів і склад з вибуховими речовинами.

Читайте такожПрем'єр Туреччини шкодує, що Асад не залишився у Росії назавжди

Також російські літаки завдали удару по місцю збору ватажків терористичних організацій в Сирії.