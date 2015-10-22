У Росії пропонують "таврувати" ЗМІ, які отримують іноземні гранти

13:50, 22 жовтня 2015
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Член комітету Держдуми з інформполітики, інформаційних технологій і зв'язків Олексій Казаков пропонує ввести спеціальний знак для ЗМІ, які отримують іноземні гранти.

REUTERS

Про це повідомляє РИА Новости.

"Якщо законопроект буде прийнятий в першому читанні, я підготував поправку і буду пропонувати її до другого читання — про обов'язкове введення знака засобу масової інформації, який отримує іноземні гранти", — сказав Казаков на розширеному засіданні комітету Держдуми з інформполітики, інформаційних технологій і зв'язків, де обговорюється іноземне фінансування російських ЗМІ.

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На його думку, споживач, відкриваючи газету, повинен розуміти, чию думку він читає, хто цю думку оплачує, і робити висновки.

Раніше депутати Вадим Дєньгін, Олександр Ющенко і Вадим Харлов внесли до Держдуми законопроект, який зобов'язує російські ЗМІ повідомляти Роскомнагляд про іноземне фінансування протягом 30 днів з моменту його отримання.

За невиконання цієї вимоги передбачені штрафи від 30 до 50 тисяч рублів для посадових осіб, а для юридичних осіб — у розмірі суми отриманих коштів або вартості отриманого майна.

Неодноразове порушення цієї норми буде підставою для припинення судом діяльності даного ЗМІ. Виняток становлять лише доходи від реклами.

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