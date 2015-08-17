Путін у Криму: про права кримських татар кажуть охочі отримати іноземні гранти

Про це повідомляє РИА Новости.

"Ви говорили і про тих, хто намагається дестабілізувати якось ситуацію, особливо з кримсько-татарської тематики. Ми добре знаємо, про кого йде мова. І є ряд людей, які вважають себе професійними борцями за права. Для цих людей неважливо, які це права, і неважливо, чиї ці права. Важливо, що вони борці і що за цю боротьбу вони хочуть отримувати іноземні гранти, визнання і реалізовувати свої амбіції, в тому числі і політичні", — сказав Путін.

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Нагадаємо, раніше Путін закликав звернути увагу на діяльність іноземних фондів, які "садять на гранти" і "як пилососом висмоктують" талановитих дітей.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Росією Криму з'явилися білборди з портретом російського президента Володимира Путіна з написом: «Крим. Росія. Назавжди». Плакати із зображенням Путіна розміщені на фасадах будівель і вздовж кримських доріг. Кримчани пов'язують це з приїздом російського президента до Криму, де він 17 серпня проводить засідання президії Держради.