Контракт на війну у Сирії: Росіянам на Донбасі висунули умову для повернення додому - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Відтепер російські найманці можуть повернутися в Росію тільки через оформлення контракту з Міноборони РФ для подальшої відправки в Сирію.

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Наголошується, що для підписання контракту вказаним особам необхідно надати три фотографії та копії особистих документів.

При цьому в ІС наголошують, що серед військовослужбовців ЗС РФ і російських найманців на Донбасі наразі відзначається невелика кількість охочих підписувати цей контракт.