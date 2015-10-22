Контракт на війну у Сирії: Росіянам на Донбасі висунули умову для повернення додому - ІС
Росіянам, які беруть участь у бойових діях у складі російсько-терористичних військ на Донбасі, командуванням висунуті умови для повернення в РФ.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.
Відтепер російські найманці можуть повернутися в Росію тільки через оформлення контракту з Міноборони РФ для подальшої відправки в Сирію.
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Наголошується, що для підписання контракту вказаним особам необхідно надати три фотографії та копії особистих документів.
При цьому в ІС наголошують, що серед військовослужбовців ЗС РФ і російських найманців на Донбасі наразі відзначається невелика кількість охочих підписувати цей контракт.
Оперативні дані групи ІС (соціально-політична обстановка в окупованих районах Донбасу на 22.10.2015)Гражда...Posted by Дмитро Тимчук on 22 жовтня 2015 р.