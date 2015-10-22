На Донбасі найманців вербують до "загонів добровольців" для війни у Сирії - розвідка

Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Встановлено розгортання мережі вербувальних пунктів в окупованих районах Донецької області для формування "загонів добровольців" для участі у бойових діях на території Сирії", - йдеться у повідомленні.

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При цьому наголошується, що розвідка виявила мінімум два таких пункти на території Донецька. Крім того, у Харцизьку та Макіївці поширюють агітматеріали, закликаючи вступати до "інтернаціонального батальйону "Хрестоносець".

В ГУР зазначили, що згаданим найманцям не надають жодних соцгарантій, окрім обіцянок про високу грошову нагороду.

Раніше українська розвідка повідомляла, що через брак коштів Генеральний штаб ЗС Росії змушений відмовитись від комплектування підрозділів, які залучаються до бойових дій на території Сирії, особовим складом на контрактній основі (отримують близько 150 тис. рублів на місяць). Натомість Кремль змушений використовувати кадрових військовослужбовців зі штатним посадовим окладом (до 85 тис. рублів).